«تحذير: مقطع لا يناسب البعض».. شاحنة تدهس امرأة تحت عجلاتها ثم كانت المفاجأة

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يحبس الأنفاس، التقطته كاميرا مراقبة في أحد الشوارع بالصين، يوثق لحظة دهس سيدة تقود دراجة نارية تحت عجلات شاحنة كبيرة.

ويظهر الفيديو السيدة تصطدم بالشاحنة وتمر الأخيرة فوق جسد السيدة ورأسها، إلا أنه بعد مرور الشاحنة تظهر السيدة وهي تتحرك، في حين توقع الجميع وفاتها.

ونشر الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي إياد الحمود، الفيديو عبر حسابه وعلق عليه بالقول: “تحذير: مقطع لا يناسب البعض”، شاحنة في الصين قامت بالالتفاف على امرأة تقود دراجة نارية فدهستها واعتقد كل من شاهدها أنها ماتت”.

وتابع: المرأة أصيبت بكسور في الحوض والفخذين لكن نجت بأعجوبة، الشاحنة لم تكن محملة مما خفف عملية الدهس وخوذة المرأة كان سبب آخر للنجاة.