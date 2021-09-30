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«البنك المركزي»: بدء العمل بوثيقة التأمين النموذجية ضد الأخطاء الطبية في هذا الموعد

«البنك المركزي»: بدء العمل بوثيقة التأمين النموذجية ضد الأخطاء الطبية في هذا الموعد
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن البنك المركزي إصدار الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية، التي من المقرر بدء العمل بها اعتباراً من تاريخ 01 / 01 / 2022م.

وأوضح البنك المركزي في تغريدة على موقع” تويتر”،  أن الصيغة المعتمدة تهدف إلى توفير الحد الأدنى الواجب توفره في وثيقة التأمين، التي من الملزم أن يحصل عليها الممارسون الطبيون ضد أخطاء الممارسة الطبية المهنية.

وأكد أن إصدار الصيغة يأتي ضمن الجهود الرامية لضمان حفظ حقوق أطراف العلاقة التأمينية، وتأكيدًا منه على توحيد الحد الأدنى من التغطيات والاستثناءات وتغطية المنافع التأمينية المطلوبة التي ستؤدي إلى تعزيز مفهوم الاستدامة لدى مقدمي الخدمات الصحية وتوفير الحدود المستحقة للتعويضات لمصلحة المتضررين من الأخطاء المهنية الطبية.

 

 

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