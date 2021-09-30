«الغذاء والدواء» تكشف طريقة معرفة صلاحية المنتجات وتاريخ الانتهاء

تواصل – فريق التحرير:

نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، معلومات تشرح فيها كيفية التأكد من سلامة المنتج وصلاحيته للاستخدام، من خلال مراعاة فترة الصلاحية وتتبع تاريخ الانتهاء المدون عليه.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن فترة الصلاحية تشمل الفترة الزمنية التي يحتفظ فيها المنتج بصفاته الأساسية ويظل حتى نهايتها مستساغًا ومقبولًا وصالحًا للاستهلاك الآدمي وفق الظروف المحددة للتعبئة، فيما يعني تاريخ الإنتاج التاريخ الذي أصبح المنتج الغائي منتجًا نهائيًا قابلًا للتعبئة.

وحول طريقة قراءة فترة تاريخ انتهاء الصلاحية، قالت الهيئة: إن تحديد شهر معين لتاريخ انتهاء الصلاحية يعني أن المنتج صالح للاستهلاك الآدمي حتى نهاية ذلك الشهر، أما تحديد تاريخ الصلاحية بيوم معين فيعني أن المنتج صالح حتى نهاية ذلك اليوم.

ونشرت الهيئة مثالًا في هذا الشأن وشرحت فيه كيفية قراءة تاريخ انتهاء صلاحية المنتجات الغذائية.