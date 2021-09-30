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فرنسا.. قاعتان سنويا لمدمني المخدرات بإشراف حكومي (فيديو)  

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تواصل- وكالات:

تعمل الحكومة الفرنسية حاليا على إجراءات جديدة لمكافحة الإدمان على المخدرات في البلاد.

الحكومة أقامت قاعة مخصصة لمدمني المخدرات في باريس،ولكن بأمان وتحت المراقبة.

وبحسب ما نقلته فرانس برس عن مدير القاعة فقد أكد أنها مبادرة لإخراج المدمنين من الشارع.

وأضاف أنه من المثير للاهتمام أن يتعاطى المدمنون في مكان آمن، منوها أن كل من يأتون إلى هنا يقولون إنهم يتعاطون بنسبة أقل، لأنهم يشعرون بأمان.

بينما اعترض سكان الحي على إقامة القاعة التي أقيمت منذ خمس سنوات، متخوفين من حدوث شجار وعنف.

فيما كان اتجاه الحكومة، هو الاستمرار  في إقامة القاعات، حيث يتم أقامة قاعتين سنويا لمدمني المخدرات.

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