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بكلمات مؤثرة.. الأمير عبدالله بن سلطان ينعى الأميرة هلا بنت عبدالله

بكلمات مؤثرة.. الأمير عبدالله بن سلطان ينعى الأميرة هلا بنت عبدالله
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تواصل- فريق التحرير:

نعى الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود، الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبدالعزیز، بكلمات مؤثرة عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”.

وكتب الأمير عبدالله :”إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم إغفر لأمتك هلا بنت عبدالله بن عبدالعزیز وأرحمها وعوض شبابها الجنه وإجعل ما أصابها تکفیراً وطهوراً”.

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع تغريدة الأمير داعين لها بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر على فقدانها.

واليوم أعلن الديوان الملكي السعودي، عن وفاة الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبد العزيز آل سعود.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية ”واس“، فقد جاء في بيان صادر عن الديوان الملكي ”انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الخميس الموافق 23 / 2 / 1443هـ ، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة“.

وختم البيان بالدعوات للأميرة الراحلة ”تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

والأميرة هلا هي نجلة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله من زوجته العنود بنت دحام البخيت الفايز، ولها ثلاث شقيقات هنّ: الأميرة مها بنت عبدالله، والأميرة جواهر بنت عبدالله، والأميرة سحر بنت عبدالله.

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