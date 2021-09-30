3 صدمات في يوم واحد لمريضة بالقلب.. ورسالة مؤثرة من «النمر»

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كشف الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، عن حالة مريضة قلب تلقت 3 صدمات متتالية رغم مرضها، مشيرًا إلى أن هذا اليوم من أصعب أيام حياتها.
وقال “النمر” عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” :” سبحان من ربط على قلبها !!.. مريضة قلب تقول اليوم من أصعب أيام حياتي”.
وأوضح نقلًا عنها : “استلمت صك طلاقي.. وطلعت خزعة الثدي أن معي سرطان ثدي.. وأخبرتني الشركة بالاستغناء عن خدماتي.. والحمد لله على تدبيره”.
وأضاف النمر في تغريدة أخرى :” تحذير: قدرات البشر على إستقبال الأخبار الصادمة والتعامل معها تختلف من شخص إلى آخر…فلا تكن سبباً في قتل شخص آخر”.
سبحان من ربط على قلبها !!
مريضة قلب تقول اليوم من أصعب أيام حياتي:
استلمت صك طلاقي
وطلعت خزعة الثدي أن معي سرطان ثدي
وأخبرتني الشركة بالاستغناء عن خدماتي
والحمد لله على تدبيره..
— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK)September 30, 2021