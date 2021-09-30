3 صدمات في يوم واحد لمريضة بالقلب.. ورسالة مؤثرة من «النمر»

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كشف الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، عن حالة مريضة قلب تلقت 3 صدمات متتالية رغم مرضها، مشيرًا إلى أن هذا اليوم من أصعب أيام حياتها.

وقال “النمر” عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” :” سبحان من ربط على قلبها !!.. مريضة قلب تقول اليوم من أصعب أيام حياتي”.

وأوضح نقلًا عنها : “استلمت صك طلاقي.. وطلعت خزعة الثدي أن معي سرطان ثدي.. وأخبرتني الشركة بالاستغناء عن خدماتي.. والحمد لله على تدبيره”.

وأضاف النمر في تغريدة أخرى :” تحذير: قدرات البشر على إستقبال الأخبار الصادمة والتعامل معها تختلف من شخص إلى آخر…فلا تكن سبباً في قتل شخص آخر”.