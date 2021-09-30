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المملكة تنفذ 204 مشروعات تنموية في 7 قطاعات حيوية ضمن برنامج إعمار اليمن

المملكة تنفذ 204 مشروعات تنموية في 7 قطاعات حيوية ضمن برنامج إعمار اليمن
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تواصل – واس:

في إطار جهود المملكة العربية السعودية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، التقى معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، اليوم، المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، وذلك في مقر البرنامج بمدينة الرياض،  لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين في العمل التنموي باليمن، وعرض جهود المملكة التي تبذلها من أجل إعادة الإعمار.

كما اطلع رئيس مجموعة البنك الإسلامي على عرض مرئي لمشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مُختلف المحافظات اليمنية التي تجاوزت 204 مشروعات ومبادرات تنموية نفذها خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.

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