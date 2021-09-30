«حساب المواطن» يحدد موعد صرف الدعم للدفعة الـ 47

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف أنه سيتم صرف الدعم للدفعة” السابعة والأربعون” يوم “الأحد” بتاريخ 10″ أكتوبر”.

جاء ذلك في رد من برنامج حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين على سؤال مستفيد استفسر بشأن موعد صرف الدعم للدفعة الجديدة.

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والأربعين 10.5 مليون مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 21 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 103 مليار ريال منها 854 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.