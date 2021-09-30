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هواتف «آيفون13» تخضع لاختبارات السقوط .. تعرّف على النتيجة

هواتف «آيفون13» تخضع لاختبارات السقوط .. تعرّف على النتيجة
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تواصل – فريق التحرير:

خضعت سلسلة هواتف آيفون 13 الجديدة التي كشفت عنها أبل مؤخراً لسلسة من اختبارات السقوط أثبتت قوتها ومتانتها في مواجهة الصدمات.

في العام الماضي، اكتشفت شركة Allstate أن هاتف آيفون 12 كان أقوى هاتف تم اختباره على الإطلاق، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى الدرع الخزفي الذي تم تزويد الهاتف به، وهو عبارة عن مادة خزفية زجاجية تم تطويرها من خلال شراكة بين أبل وشركة كورنينغ، وتوفر ما يصل إلى 4 أضعاف القدرة على مقاومة الصدمات بشكل أفضل.

وبالنظر إلى أن سلسلة هواتف آيفون 13 لديها بنية مماثلة، بما في ذلك استخدام الدرع الخزفي، فلا ينبغي أن يكون مفاجئًا كيف نجحت طرازات آيفون لعام 2021 في اختبار السقوط الذي أجرته شركة Allstate.

وأضاف الفريق اختبارين إضافيين هذا العام، حيث تم اسقاط هاتف آيفون 13 أثناء وضعه ضمن غطاء MagSafe من السيليكون، وسقوط آيفون 13 برو أثناء وجوده داخل حقيبة MagSafe الجلدية. وأثناء الاختبار الذي أجري على الرصيف، حصلت الشركة على النتائج التالية:

بدون استخدام الأغطية، نتج عن اختبار السقوط مع وضع وجه الهاتف للأسفل لكل من آيفون 13 وآيفون 13 برو من ارتفاع 6 أقدام أضرار طفيفة لكلا الهاتفين، وهو ما يطابق اختبار العام الماضي على سلسلة آيفون 12. وتم تصدع الزاويتين العلوية والسفلية بعد السقوط الثاني، وبالنسبة لهاتف آيفون 13 برو تصدع الجهاز على طول الجزء السفلي بعد رمية واحدة وهو ما حدث مع هاتف آيفون 12 برو في العام الماضي.

وبالنسبة للاختبار الخلفي، حصل آيفون 13 مرة أخرى على نفس نتائج آيفون 13 في أول سقوط من خلال عدم حصول أي ضرر تقريبًا من ارتفاع ستة أقدام، وبعد ثلاث رميات، ظهر في الجهاز شقوق طفيفة في إحدى الكاميرات وفي أحد الزوايا. في حين تحطم هاتف آيفون 13 برو بعد رمية واحدة.

وأحدث غطاء MagSafe المصنوع من السيليكون فرقاً كبيراً في الاختبار، فبعد 3 رميات من ارتفاع ستة أقدام، عانى آيفون 13 من خدش بسيط في عدسة الكاميرا. ومع إسقاط الوجه، لم يحدث الغطاء أي فرق حيث تصدع الهاتف مرة أخرى عند السقوط الثاني.

وأحدثت حقيبة MagSafe الجلدية فرقاً كبيراً في أداء آيفون 13 برو اثناء اختبارات السقوط، فبعد ثلاث حالات سقوط، لم يتعرض الهاتف لأي ضرر. ومع ذلك، وعلى غرار ما حدث بدون الحقيبة، تصدع آيفون 13 برو في أول اختبار إسقاط أمامي.

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