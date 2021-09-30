هل يمكن التسجيل في «توكلنا» من خارج المملكة؟ التطبيق يجيب

تواصل – فريق التحرير:

أوضح تطبيق توكلنا، أن المواطن والمقيم المتواجد خارج المملكة العربية السعودية لا يمكنه التسجيل كمستخدم جديد بتطبيق توكلنا.

وتابع التطبيق أنه يمكن فقط استخدام تطبيق توكلنا في حال كان مسجلاً مسبقاً من داخل المملكة في الدول المحددة أدناه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

جاء ذلك في رد على مستفيد خارج المملكة حاليا ولا يستطيع الدخول على التطبيق بسبب ضياع شريحة الهاتف الخاصة به.

يذكر أن تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة من أجل الحد من انتشار فايروس كورونا.

وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عدداً كبيراً من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقاً قبل إلغاء المنع.