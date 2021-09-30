الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

قريباً.. بناء المنازل في 4  أشهر وبسعر أقل

قريباً.. بناء المنازل في 4  أشهر وبسعر أقل
0

تواصل – فريق التحرير:

زف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، بشرى سارة للأسر الراغبة بالتمليك، مشيرًا إلى أنه دشن اليوم مصنع «اليان» بالتعاون مع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف، وتدريب 1000 مهندس ومهندسة على تقنية أساليب البناء الحديث.

وكتب وزير الشؤون البلدية والقروية عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” :« ضمن خطط دعم البناء غير التقليدي ورحلة تطويرها لخدمة الأسر الراغبة بالتملّك؛ تم اليوم بحمد الله تدشين مصنع اليان مع أخي @BAlkhorayef ومن مخرجات هذه الخطوة تدريب 1000 مهندس ومهندسة على تقنية #أساليب_البناء_الحديث، وبناء المنازل في مدة أقصاها 4 أشهر وبتكلفة أقل من التقليدي بنحو 30%».

 

مواد ذات صلة

ضبط 4 مقيمين امتهنوا سرقة المنازل تحت تهديد السلاح بجدة (فيديو)

ضبط 4 مقيمين امتهنوا سرقة المنازل تحت تهديد السلاح بجدة (فيديو)

بالتفاصيل.. اعتماد الاشتراطات البلدية لنشاط الورش الخفيفة ومحلات بيع مواد البناء

بالتفاصيل.. اعتماد الاشتراطات البلدية لنشاط الورش الخفيفة ومحلات بيع مواد البناء

دون التقيد بنسبة 10%.. «التأمينات» تتيح رفع أجور العاملين فوق الـ50 عاماً إلى 4 آلاف ريال

دون التقيد بنسبة 10%.. «التأمينات» تتيح رفع أجور العاملين فوق الـ50 عاماً إلى 4 آلاف ريال

وزير الشؤون البلدية يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤقت لـ«هيئة المقاولين»

وزير الشؤون البلدية يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤقت لـ«هيئة المقاولين»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة