قريباً.. بناء المنازل في 4  أشهر وبسعر أقل

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زف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، بشرى سارة للأسر الراغبة بالتمليك، مشيرًا إلى أنه دشن اليوم مصنع «اليان» بالتعاون مع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف، وتدريب 1000 مهندس ومهندسة على تقنية أساليب البناء الحديث.

وكتب وزير الشؤون البلدية والقروية عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” :« ضمن خطط دعم البناء غير التقليدي ورحلة تطويرها لخدمة الأسر الراغبة بالتملّك؛ تم اليوم بحمد الله تدشين مصنع اليان مع أخي @BAlkhorayef ومن مخرجات هذه الخطوة تدريب 1000 مهندس ومهندسة على تقنية #أساليب_البناء_الحديث، وبناء المنازل في مدة أقصاها 4 أشهر وبتكلفة أقل من التقليدي بنحو 30%».