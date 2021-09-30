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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«أمانة الرياض» تكشف عن تطوير 95 مقبرة بالعاصمة.. تعرّف على التفاصيل

«أمانة الرياض» تكشف عن تطوير 95 مقبرة بالعاصمة.. تعرّف على التفاصيل
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت أمانة منطقة الرياض عن تنظيم جديد لتطوير 95 مقبرة في العاصمة، من أجل إكرام الموتى.

وأوضحت، في تغريدة على حسابها بموقع” تويتر”، أن التنظيم الجديد يشمل 8 مقابر مستخدمة حالياً، و3 مستقبلية، و84 مغلقة، مؤكدة أن التنظيم يهدف إلى ترقيم المقابر، لتسهيل إمكانية الاستدلال على المتوفين وإتاحة البحث عن أماكن دفنهم إلكترونيا.

وأضافت أن التنظيم يتضمن توفير مظلات لتخفيف أشعة الشمس أثناء عملية الدفن، وصيانة المقابر التاريخية وتحسينها.

 

 

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