240 وظيفة شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

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طريقة ورابط التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي:اضغط هنا