240 وظيفة شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة عن توفر (249) وظيفة متنوعة في مختلف المجالات للجنسين حملة (الثانوية فما دون، الدبلوم، البكالويوس فأعلى) للعمل في مستشفيات القوات المسلحة بمختلف مناطق المملكة (الرياض، جدة، المدينة المنورة، تبوك، الجبيل، الشرقية، نجران، جازان، خميس مشيط، شرورة، الطائف، القصيم)

مجالات التوظيف:

– وظائف إدارية مساندة

– وظائف إدارية

– وظائف تقنية

– وظائف أمنية

– وظائف فنية وهندسية

– وظائف صحية وطبية

مناطق التوظيف:

– جدة

– الرياض

– تبوك

– الجبيل

– نجران

– المدينة المنورة

– المنطقة الشرقية

– جازان

– خميس مشيط

– القصيم

– الطائف

– شرورة

مسميات الوظائف الشاغرة:

– مراسل

– سكرتير (وظائف متعددة)

– منسق توظيف

– كاتب (وظائف متعددة)

– ناسخ تقارير طبية

– مساعدة إسكان قسم العازبات

– مترجمة

– مراقب أمن

– موظف دعم فني

– فني آلات تصوير

– كاتب دخول مرضى

– مبرمج ومحلل أنظمة حاسب آلي

– إداري شبكات

– أخصائي جودة

– إحصائي

– أخصائي إدارة السلامة

– حارس أمن (وظائف متعددة)

– مصمم جرافيك

– محاسب

– مدير قسم التأمين

– مساعد قائد طائرة

– مأمور مستودع

– مصور فيديو وفوتوغرافي

– منسق موارد بشرية

– أخصائي موارد بشرية

– أخصائي تدريب

– مسؤول شبكة

– مسؤول نظم

– مسؤول بنية تحتية لتقنية المعلومات

– أخصائي قياس أداء

– أخصائي أمن معلومات

– مطور برامج

– فني كهرباء

– فني اتصالات

– أخصائي إحصاء طبي

– أخصائي قانوني

– سكرتارية طبية

– موظف أمن

– محاضر لغة عربية

– فني غازات طبية

– فني علاج تنفسي

– فني تعقيم

– فني ضبط درجة الحرارة مبنى المستشفى

– أخصائي صحة عامة

– فني مراقبة نظام صيانة المنشآت

– سباك

– مهندس كهربائي

– نجار

– مشغل سخانات

– أخصائي ترميز طبي

– عامل نظافة

– فني مولدات

– فني تبريد وتكييف

– فني كهرباء

– فني غازات طبية

– أخصائي نطق

– فني تعقيم

– مخطط صيانة الطائرات

– مدير صيانة الطائرات

– مدير قسم الجودة النوعية

– فني لحام

– رئيس قسم مشتريات قطع غيار الطائرات

– قائد طائرة

– فني سلامة أرضية

– فني سلامة جوية

– فني سلامة مباني ومنشآت وحضائر طائرات

– فني أشعة طائرات

– دهان طائرات

– فني إلكترونيات طائرات

– فني صيانة طائرات

– موظف ترميز طبي

– أخصائي مختبرات طبية

– مشغل غلايات وعرفة آلات

– سباك

– طباخ

– فني مولدات كهربائية

– فني التحكم بالضغط المتوسط

– فني غازات طبية

– مدير إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات

– مدرس في المدرسة الدولية

– فني سلامة ومكافحة حرائق

– مدير المالية

– مهندس كهربائي

– فني صيانة مصاعد

– فني غلايات

– مدير إدارة الجودة وسلامة المرضى

– محاضر لغة عربية

– وظائف طبية (عدة تخصصات)

– وظائف تمريض (وظائف متعددة)

– وظائف صحية وفنية (وظائف متعددة)

طريقة ورابط التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي:اضغط هنا