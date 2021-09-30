مصرع وزير إيراني سابق إثر سقوطه من مصعد كهربائي

تواصل – وكالات:

لقى محمد حسن منفرد، وزير الصحة الإيراني الأسبق في حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد، مصرعه متأثرًا بإصابات جسيمة تعرض لها، إثر سقوطه من مصعد كهربائي، وسط أنباء تتحدث عن انتحاره.

وقالت وكالة أنباء ”جوان“ التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، اليوم الخميس، إن محمد حسن منفرد، وزير الصحة الأسبق في حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد، توفي في أحد مستشفيات العاصمة طهران، متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها، جراء سقوطه من مصعد كهربائي، في مستشفى قيد الإنشاء مطلع الشهر الجاري.

وفي الثالث من سبتمبر الجاري، أصيب وزير الصحة الأسبق محمد حسن طريقة منفرد بجروح خطيرة وتدهورت صحته، جراء سقوطه من مصعد كهربائي، خلال تفقده لمستشفى كان يقوم بتشييده في مدينة رامسر التابعة لمحافظة مازندران شمال إيران.

وأضافت الوكالة الإيرانية، أن ”طريقة منفرد توفي اليوم الخميس، في أحد مستشفيات طهران بعد معاناته من الإصابات الشديدة في جسده“.

وبعد سقوطه جرى نقله من مستشفى مدينة رامسر شمال إيران إلى العاصمة طهران، وذلك بعدما دخل في حالة غيبوبة بسبب شدة إصابته، فيما قالت مواقع إخبارية إيرانية إن ”سقوط وزير الصحة الأسبق محمد حسن طريقة منفرد كان متعمدا“.