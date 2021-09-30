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الصحة تكشف أعلى مناطق المملكة تحصيناً ضد كورونا

الصحة تكشف أعلى مناطق المملكة تحصيناً ضد كورونا
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 تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة في بيان لها، عن أكثر المناطق نسبة في التحصين ضد فيروس كورونا، حيث جاءت منطقة الباحة الأعلى بنسبة تحصين 68.1 بالمائة.

وجاءت منطقة الرياض في المركز التالي بنسبة تحصين بلغت 67.5 بالمائة، ثم الشرقية 66.4 بالمائة، ومكة المكرمة 59.4 بالمائة، وعسير 57.4 بالمائة، والقصيم  56.9 بالمائة، وجازان وتبوك 55.2 بالمائة لكل منها، وحائل 52.7 بالمائة، والحدود الشمالية 52.1 بالمائة، والمدينة المنورة  51.7 بالمائة، والجوف 50.6 بالمائة، ونجران  50.4 بالمائة.

كما كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، و53 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن عدد لقاحات فيروس كورونا تجاوز 42 مليون جرعة منذ بدء حملة التطعيم وحتى الآن.

كانت وزارة الصحة أوضحت، في وقت سابق،  أن من فوائد الجرعة الثاني للقاح كورونا، ما يلي: 95 % تنخفض احتمالية الإصابة بالفيروس، تقليل أو انعدام الأعراض عند الإصابة بالفيروس، تقليل فرص تكرار الإصابة بالعدوى، تقليل فرص الإصابة بمتحور دلتا، تحفيز الغدد الليمفاوية والأنسجة للتفاعل مع اللقاح.

 

 

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