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سفارة المملكة في الفلبين تحذر المواطنين من مكاتب وهمية للاستقدام

سفارة المملكة في الفلبين تحذر المواطنين من مكاتب وهمية للاستقدام
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت سفارة المملكة لدى الفلبين، المواطنين الراغبين في التعاقد لاستقدام عمالة مختلفة من الفلبين بتجنب التعاقد عبر الوسطاء والسماسرة، وذلك لضمان حقوق الطرفين.

وأكدت السفارة أهمية التعاقد عبر مكاتب استقدام رسمية متعددة، مطابقة لقوانين وأنظمة الاستقدام التي نصت عليها واعتمدتها كلُ من وزارة الموارد البشرية في المملكة ووزارة العمل الفلبينية بموجب الاتفاقيات المشتركة.

وشددت على ضرورة التقيد والالتزام بالإرشادات الخاصة بالاستقدام، حتى لا يتعرض المواطن لعمليات النصب والاحتيال من قبل أشخاص ووسطاء ومكاتب وهمية؛ وذلك حفظًا لحقوقهم.

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