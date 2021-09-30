الإطاحة بمواطن ارتكب 8 جرائم نصب واستولى على 128 ألف ريال بالشرقية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، اليوم الخميس، القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، على خلفية اتهامه في 8 جرائم نصب واحتيال استولى خلالها على مبلغ 128 ألف ريال.

وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، المقدم محمد الشهري، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاحتيال ومتابعة مرتكبيها أسفرت عن تحديد هوية المتهم الذي توزعت جرائمه بين منطقتي الشرقية والرياض.

وأوضح الشهري أن جرائمه تمت من خلال نشر إعلانات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول بيع أجهزة هواتف متنقلة، وحول مشاريع خاصة بتوظيف الأموال، لافتًا إلى أنه تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.