ضبط 6 أشخاص استدرجوا رجل وامرأتين واحتجزوهم بهدف الابتزاز في مكة

تواصل – واس:

أعلنت شرطة مكة المكرمة، عن القبض على 6 أشخاص استدرجوا رجل وامرأتين واحتجزوهم بهدف الابتزاز.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (6) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية في العقدين الثالث والرابع من العمر، قاموا باستدراج رجل وامرأتين من الجنسية نفسها، واحتجازهم داخل شقة سكنية وتصويرهم وابتزازهم بنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية.

وأوضح أنه قد جرى تحريرهم وإيقاف الجناة واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.