الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أكثر الدول تضرراً من كورونا وعدد المصابين فيها.. أمريكا في الصدارة

أكثر الدول تضرراً من كورونا وعدد المصابين فيها.. أمريكا في الصدارة
0

تواصل – وكالات:

كشفت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 233 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من4.7 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 233.225.368، وإجمالي الوفيات4.773.701.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ695092 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 43.351.460، وفقاً لموقع روسيا اليوم.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ596122 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.399.546.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات447751، وإجمالي إصابات 33.716.451.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ276973 وإجمالي إصابات 3.655.395.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 202700، وإجمالي إصابات 7.377.774.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 199329، وإجمالي إصابات 2.174.219.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 141826، وإجمالي إصابات 4.213.414.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 136896 وإجمالي إصابات 7.807.955.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 130870، وإجمالي إصابات 4.668.261.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 126261، وإجمالي إصابات 4.955.848.

مواد ذات صلة

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 44 إصابة و3 حالات وفاة و53 حالة تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 44 إصابة و3 حالات وفاة و53 حالة تعافي

دراسة صادمة: 20% من مصابي كورونا لديهم أعراض «مزمنة»

دراسة صادمة: 20% من مصابي كورونا لديهم أعراض «مزمنة»

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 55 إصابة و4 حالات وفاة و46 حالة تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 55 إصابة و4 حالات وفاة و46 حالة تعافي

فريق من جامعة «الملك عبد العزيز» يكتشف مفاجأة في «تثبيط فيروس كورونا»

فريق من جامعة «الملك عبد العزيز» يكتشف مفاجأة في «تثبيط فيروس كورونا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>