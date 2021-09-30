«المكابح» المتهم الأول.. كشف ملابسات فاجعة تقاطع الدائري الثاني

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في بيان توضيحي كشفت وزارة النقل جوانب من تفاصيل حادثة الشاحنة التي ذهب ضحيتها أربعة أشخاص وأصيب خمسة على تقاطع طريق علي بن أبي طالب مع الدائري الثاني.

وبحسب البيان عن الواقعة، فإنه في الواحدة ظهرا عند الإشارة الضوئية لطريق الخدمة على تقاطع طريق الملك عبد الله مع طريق على بن أبي طالب حدث عطل في مكابح الشاحنة.

وأضافت أن الإشارة الضوئية للتقاطع كانت تعمل ومزودة بكاميرات رصد آلي وتوجد لافتات تحذيرية عند التقاطع، إضافة إلى أن حالة دهانات العواكس الأرضية جيدة.

كما أوصت بزيادة الرقابة الفنيّة على الشاحنات والتأكد من صلاحيتها والتوعية بعدم القيادة عند التعب والإرهاق.

يأتي هذا في الوقت الذي أعرب فيه عدد من مواطني المدينة المنورة أن الشاحنات باتت تشكل خطرا كبيرا على الأرواح بشكل يومي ومستمر.