حلم طال انتظاره.. خطاط مصري يكتب القرآن الكريم 3 مرات بخط يده (فيديو)

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حقق خطاط مصري حلمه، بكتابة المصحف الشريف للمرة الثالثة بخط يده، بعد أن استغرق عاما كاملا.

وبحسب مقطع فيديو تداوله نشطاء مصريون على فيسبوك، فقد وثق الشاب المصري، لحظة الانتهاء من كتابة المصحف الشريف كاملاً بخط يده، معربا عن سعادته بذلك.

وأكد الشاب المصري سلامة السلاموني أن ن كتابة المصحف كاملاً بخط اليد استغرقت منه عامًا كاملاً، وذلك بوصوله إلى ختام المصحف سورة “الناس”.

وتابع قائلا: “الحمد لله.. بعد طول انتظار، عامل كامل انتظارا لهذه اللحظة التي لا يعلم قيمتها سوى من تحركت أنامله ذهابا وإيابا يتفحصها القلب وتلمسها اليد وتتوق بنظرها العين”.

وأضاف الخطاط المصري أن هذه هي المرة الثالثة التي يقوم فيها بكتابة المصحف الشريف بخط اليد.

ويبلغ الشاب المصري السلاموني من العمر 38 عامًا، حيث تدرج في مراحله التعليمية إلى أن تخرج في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، ويعمل حاليا رئيسا لقسم مراجعة المصحف بإحدى المطابع.

وكان قد سبق له أن كتب المصحف كاملاً مرتين بخط يده، واستغرقت الكتابة في كل مرة ما يقرب من 7 أشهر.