أم لثلاثة أطفال.. مقتل فلسطينية برصاص الاحتلال على أحد أبواب المسجد الأقصى

تواصل – وكالات:

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على قتل سيدة فلسطينية، أم لثلاثة أطفال، عند باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية فقد استشهدت سيدة فلسطينية، صباح اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى.

وأضافت أن شرطة الاحتلال زعمت أن السيدة حاولت طعن ضابط، قبل أن يتم إطلاق النار عليها.

وأوضحت أن الشهيدة هي إسراء خزيمية التي تبلغ من العمر 30 عاما من بلدة قباطية قضاء جنين، وهي أم لثلاثة أطفال.

ونقلت عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت المسجد الأقصى وباب العامود والأسباط بعد إطلاق النار تجاه الشهيدة، ومنعت الأهالي من الوصول لمنازلهم.