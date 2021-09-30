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بنسبة وصلت 11.3 %.. انخفاض نسبة البطالة بالمملكة

بنسبة وصلت 11.3 %.. انخفاض نسبة البطالة بالمملكة
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت نتائج نشرة قامت بإصدارها الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عن انخفاض معدل البطالة لإجمالي المواطنين.

نتائج النشرة، كشفت أيضا عن استمرار تعافي الاقتصاد وتحسن سوق العمل في المملكة، التي تضررت كغيرها من دول العالم بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد.

وقد أظهرت النتائج بلوغ معدل بطالة إجمالي المواطنين وغيرهم – 15 سنة فأكثر-  (6.6%) خلال الربع الثاني من عام 2021م، مقارنةً بـ (9.0%) خلال الربع الثاني من عام 2020م، وذلك من واقع تقديرات مسح القوى العاملة.

كما كشفت نتائج المسح انخفاض معدل البطالة لإجمالي المواطنين (الذكور والإناث 15سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021م؛ حيث بلغ (11.3%) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة مقارنةً بـ (11.7%) في الربع السابق.

وحول انخفاض البطالة، أظهرت نتائج المسح أيضا انخفاض معدل البطالة للمواطنين الذكور (15 سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021م؛ حيث بلغ (6.1%) مقارنةً بـ (7.2%) في الربع السابق، في حين بلغ معدل البطالة للإناث (15 سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021م (22.3%).

وفي تفاصيل النشرة أوضحت نتائج المسح أن معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان (المواطنين وغيرهم 15 سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021م؛ حيث بلغ (60.8%) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة مقارنة بـ (61.1%) في الربع الأول من نفس العام.

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