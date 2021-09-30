بشرى سارة.. السماح لمن أعمارهم فوق 70 عاماً بأداء العمرة

تواصل- فريق التحرير:

سمحت وزارة الحج والعمرة لمن تجاوزت أعمارهم 70 عاما بإصدار التصاريح لأداء العمرة، بشرط تحصينهم بجرعتين من اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد.

وبحسب ما نشرته “عكاظ”، يحق لمن تجاوزت أعمارهم 70 عاماً إصدار التصاريح، عبر تطبيق «اعتمرنا» أو تطبيق «توكلنا» وحجز المواعيد.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة كانت قد أوضحت في وقت سابق أن أعمار من يسمح لهم بأداء العمرة من داخل المملكة وإصدار التصريح عبر تطبيق «اعتمرنا» أو «توكلنا» يجب أن تراوح بين 18 – 70 عاما، وأن من تجاوزت أعمارهم 70 عاما لا يمكنهم أداء العمرة، وذلك وفقا لتعليمات وزارة الصحة السابقة.

وقد أعلنت أخيرا التوسع في الفئات المسموح لها بحجز التصاريح وأداء العمرة والصلاة في الحرم المكي، لتشمل الفئة العمرية 12 – 18 عاما لمعتمري الداخل، بشرط التحصين بجرعتين من لقاحات كورونا.

أما الفئة العمرية أكثر من 70 عاما فسيتم السماح لها بشرط التحصين بجرعتين.