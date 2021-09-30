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وفاة طفلة بلدغة ثعبان في منزلها بأبها.. ووالدها يروي تفاصيل المأساة

وفاة طفلة بلدغة ثعبان في منزلها بأبها.. ووالدها يروي تفاصيل المأساة
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تواصل – فريق التحرير:

توفيت طفلة 6 سنوات، بدغة ثعبان في مدينة أبها؛ بعد أن تسلسل إلى داخل المنزل، وترصد لها في دورة المياه، حتى قام بلدغها يوم أمس، ونقلت على إثرها إلى مستشفى عسير المركزي بمدينة أبها، وأدى تدهور حالتها الصحية إلى نقلها للعناية المركزة في حالة حرجة، حتى لقيت حتفها عصر اليوم.

وفي التفاصيل قال والد الطفلة تمارا بحسل “العربية.نت” : “الثعبان كان يترصد لابنتي في دورة المياه بمنزلنا، ونظراً لصغر عمر الطفلة لم تنتبه إلى وجوده في المرحاض، حتى أصيبت بلدغة منه، وسط ذهول الأسرة التي لم تتوقع وجود مثل هذه الحيوانات داخل دورة المياه، خصوصاً أننا نسكن في مدينة أبها”.

وأكمل والدها سرد الواقعة: “بشكل عاجل تم نقل الطفلة للمستشفى، وتم استقبالها وإسعافها، لكن لم يمهلها القدر ولقيت حتفها على الرغم من تلقيها الرعاية الطبية ومرورها بظروف صحية صعبة”.

وختم حديثه بنبرات الأسى والحزن على ابنته تمارا التي بدأت رحلتها الدراسية بكل سعادة، فقال: “أنا مؤمن بالله وراضٍ بكل ما يكتبه الله لنا”.

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