كشفتهم الكاميرات.. لحظة اختطاف عامل ثاني من محطة وقود بحائل

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو عملية خطف عامل ثاني من محطة الوقود بحائل.

عملية الخطف للمقيم الثاني من محطة الوقود كانت على يد نفس الجناة، الذين قاموا بخطف عامل آخر بمحطة وقود أخرى.

وبحسب الفيديو الذي تم تداوله، فقد قام أحد الجناة بطلب الحديث من العامل الذي كان يجلس على كرسي، فيما قام المتهم الثاني بدفعه بطريقة مفاجئة داخل السيارة.

وكان المتهمون قد قاموا بخطف عامل آخر، وهو ما كشفته الكاميرات، وتم تداوله على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم الإطاحة بالجناة في وقت قياسي.

يذكر أن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، كان قد صرح أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأشخاص، أسفرت عن القبض على ثلاثة مواطنين في العقد الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا حادثتي اعتداء وسلب على مقيمين يعملان في محطتي وقود، وضبط بحوزتهم مواد مخدرة.

وأضاف أنه قد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.