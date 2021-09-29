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وزارة الصحة تنشر دليل الشائعات في زمن الجائحة

وزارة الصحة تنشر دليل الشائعات في زمن الجائحة
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة الصحة، دليل الرحلة التاريخية في نظرية المؤامرة والأوبئة وأهم الشائعات حولها، وذلك في تحذير منها من خطورة الانسياق خلف الشائعات.

وقالت في تغريدة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة” في “تويتر”، إنه من حق الجميع الحصول على المعلومات الموثوقة والانتفاع بها”.

هذا وتحذر وزارة الصحة من الانسياق وراء الشائعات لاسيما في حالة انتشار الأوبئة ومنها وباء كورونا الذي يجتاح العالم ورغم ذلك تنتشر الشائعات بشأنه وبشأن اللقاحات المضادة للفيروس.

وأشارت وزارة الصحة، أنه يمكن الاطلاع على الدليل بعنوان “الشائعات في من الجائحة” وتحميله من خلال الرابط (هنا) .

 

 

 

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