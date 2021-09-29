بدأ بالفعل..حظر الواتساب على ملايين هواتف «آيفون»

تواصل – وكالات:

يبدو أن ملايين الأشخاص حول العالم سيعانون من توقف خدمات تطبيق المراسلة الشهير Whatsapp للأبد خلال الساعات القادمة.

وتصدر حظر الواتساب على ملايين الهواتف محركات البحث خلال الفترة الماضية، ما أثار حالة من الجدل والتساؤل عن سر تخلي التطبيق عن عدد كبير من الهواتف بشكل سنوي وحرمانها من الخدمة.

وذكرت الشركة الأمريكية عن حظر الواتساب على ملايين الهواتف من نوعي أبل وأيفون، أنه بمجرد أن تدق الساعة الثانية عشرة وثانية واحدة من صباح 1 أكتوبر، فإن جميع الأجهزة العاملة بإصدارات قديمة ستتوقف الخدمة عليها، وسيحتاج المستخدمون إلى تغيير هواتفهم أو تحديث برامجهم.

وبالنسبة لمستخدمي Android، ستحتاج إلى تشغيل Android 4.1 أو إصدار أحدث، وبالنسبة للآيفون، فأي هاتف يعمل بإصدار iOS 9 أو أقدم لن يستطيع استخدام التطبيق، بحسب البيان الرسمي.

وسيكون لدى بعض المستخدمين هواتف قديمة جدًا بحيث لا يمكن تحديثها بعد قرار حظر الواتساب، ما يجبرهم على شراء هواتف ذكية جديدة، ومن المتوقع أن يتأثر أكثر من 40 طرازًا مختلفًا من الهواتف الذكية، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.