اتفاقية استثمارية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في «ينبع»

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وقعت الهيئة الملكية بينبع اتفاقية استثمارية مع شركة (إي في ميتالز العربية للصناعة) بهدف إنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج كيميائيات البطاريات الكهربائية عبر إنتاج الليثيوم والنيكل والزنك والكروم والمنغنيز ومكونات البطاريات الكهربائية.

ومن المقرر أن يُنشأ المشروع على مساحة تقدر بـ 127 هكتارًا، ويبلغ حجم الاستثمار 3,375 مليون ريال سعودي تقريباً، ومن المتوقع أن يوفر المشروع 494 فرصة وظيفية.

ويأتي المشروع ضمن إطار تنمية وتنويع وتطوير الاستثمار ونهج الهيئة الملكية الدائم والمستمر بتنويع الفرص الاستثمارية بمدينة ينبع الصناعية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .