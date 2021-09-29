الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

اتفاقية استثمارية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في «ينبع»

اتفاقية استثمارية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في «ينبع»
0

تواصل – فريق التحرير:

وقعت الهيئة الملكية بينبع اتفاقية استثمارية مع شركة (إي في ميتالز العربية للصناعة) بهدف إنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج كيميائيات البطاريات الكهربائية عبر إنتاج الليثيوم والنيكل والزنك والكروم والمنغنيز ومكونات البطاريات الكهربائية.

ومن المقرر أن يُنشأ المشروع على مساحة تقدر بـ 127 هكتارًا، ويبلغ حجم الاستثمار 3,375 مليون ريال سعودي تقريباً، ومن المتوقع أن يوفر المشروع 494 فرصة وظيفية.

ويأتي المشروع ضمن إطار تنمية وتنويع وتطوير الاستثمار ونهج الهيئة الملكية الدائم والمستمر بتنويع الفرص الاستثمارية بمدينة ينبع الصناعية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .

مواد ذات صلة

وكيل البيئة: التحول إلى السيارات الكهربائية سيؤثر سلبياً على المناخ (فيديو)

وكيل البيئة: التحول إلى السيارات الكهربائية سيؤثر سلبياً على المناخ (فيديو)

تنبيه عاجل من أمن الطرق لسالكي طريق «ينبع – جدة»

تنبيه عاجل من أمن الطرق لسالكي طريق «ينبع – جدة»

تنبيه عاجل من «الدفاع المدني» لسكان المدينة: أتربة مثارة حتى هذا الموعد

تنبيه عاجل من «الدفاع المدني» لسكان المدينة: أتربة مثارة حتى هذا الموعد

أصحاب «تشاليح ينبع» يروون معاناتهم : 6 سنوات بلا مسجد ولا كهرباء و مياه (فيديو)

أصحاب «تشاليح ينبع» يروون معاناتهم : 6 سنوات بلا مسجد ولا كهرباء و مياه (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة