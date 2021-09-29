دراسة صادمة: 20% من مصابي كورونا لديهم أعراض «مزمنة»

تواصل – وكالات:

توصلت دراسة حديثة إلى أن 20% من المصابين بفيروس كورونا سيكون لديهم عارض واحد على الأقل من أعراض “كوفيد طويل الأمد”.

فقد درس باحثون في جامعة أكسفورد ومركز أكسفورد للأبحاث الطبية الحيوية والمعهد الوطني للبحوث الصحية حالة أكثر من 270 ألف شخص في الولايات المتحدة كانوا يتعافون من فيروس كورونا، وتم تشخيص أعراض “كوفيد طويل الأمد” لدى 37% من المرضى بعد ثلاثة إلى ستة أشهر من الإصابة“.

وكان القلق أو الاكتئاب هو الأكثر شيوعًا من بين تسعة أعراض أولية، يليها مشاكل التنفس وآلام البطن والصدر والحلق والتعب.

وأظهرت بيانات من شبكة السجلات الصحية “تراي نت أكس” أن عمر الشخص وجنسه وشدة العدوى لعبت دورًا في فرصة الإصابة بأعراض “كوفيد طويل الأمد“.

وتم تشخيص أكثر من ثلث المرضى بواحد على الأقل من أعراض “كوفيد طويل الأمد” بين ثلاثة وستة أشهر بعد الإصابة. وكانت الأعراض أكثر شيوعًا قليلًا عند النساء وأولئك الذين دخلوا إلى المستشفى.