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مزاد علني لبيع بضائع منوعة في «جمرك البطحاء».. الضوابط والشروط

مزاد علني لبيع بضائع منوعة في «جمرك البطحاء».. الضوابط والشروط
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأربعاء، عن إقامة مزاد علني لبيع “بضائع منوعة” في جمرك البطحاء.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أنه يشترط للدخول في المزاد التقيد بما يلي:

1- دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

2- إخراج البضائع من الجمرك ودفع كامل القيمة.

3- دفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع تودع في حساب الهيئة.

4- يجب على المشتري إخراج البضائع المباعة خلال (5) أيام للبضائع برسم الوارد و(20) يومًا للبضائع برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

5- سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا (تطبيق توكلنا، التباعد، الكشف عن الحرارة، الحد الأدنى للتجمعات) حسب توجيهات وزارة الصحة، كما يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.

 

 

 

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