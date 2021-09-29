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إلغاء التباعد بين الصفوف.. «قطر» تعلن تخفيف الإجراءات الاحترازية بالمساجد

إلغاء التباعد بين الصفوف.. «قطر» تعلن تخفيف الإجراءات الاحترازية بالمساجد
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تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر عن تخفيف الإجراءات الاحترازية في مساجد الدولة، تماشيا مع خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) والعمل على استعادة الحياة الطبيعية، وذلك بدءاً من الأحد القادم.

وقررت الوزارة إلغاء التباعد في صلوات الفروض والجمعة، وإبقاء مسافة تباعد (1) متر لكل مصل أثناء خطبة الجمعة، وفتح دورات المياه والمتوضأ في المناطق غير المزدحمة.

وأهابت الوزارة بمرتادي المساجد ،ضرورة الالتزام والتقيد بالضوابط والإجراءات الاحترازية، حرصاً على سلامة المصلّين وأفراد المجتمع، وهي إبراز تطبيق “احتراز” للمنظمين قبل دخول المسجد ، وإحضار كل شخص سجادة الصلاة الخاصة به ، ومراعاة ارتداء الكمامة.

 

 

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