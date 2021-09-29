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سؤال غير متوقع.. ” هل دراسة طب الجراحة تزيد الإيمان”؟

سؤال غير متوقع.. ” هل دراسة طب الجراحة تزيد الإيمان”؟
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تواصل- فريق التحرير

دراسة الطب من أشرف المهن والصناعات على كل العصور، وهي مهنة شريفة ويحظى دارسها بالاحترام في كل البلدان.

لكن هل دارسة الطب تعتبر من العلوم التي يزيد الإيمان بها؟

أحد رواد تويتر وجّه سؤالا للدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب قائلا : ” دكتور هل دراسة الطب وخصوصا الجراحة تزيد الإيمان” ؟

وكان رد النمر عليه بالقول :” الهداية ليس لها علاقة بقوة العقل والعلم فهي فضل من الله ” ولكن الله يهدي من يشاء”.

وأضاف النمر أن فرعون كان شديد الذكاء والوليد بن المغيرة وحينما ذكره القرآن (فَقُتِلَ كيف قدّر).. وبعض علماء الفلك المشهورين حديثاً انظر إلى ما آلوا إليه.

وأكد النمر أن الهداية والثبات عليها فضل من الله سبحانه.

وبالجملة فمن المعروف أن الهدى نور يقذفه الله في قلب من يشاء.

 

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