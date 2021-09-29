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في وقت قياسي.. الإطاحة بمختطفي عامل محطة الوقود بحائل

في وقت قياسي.. الإطاحة بمختطفي عامل محطة الوقود بحائل
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تواصل – فريق التحرير:

تداولت أنباء عن القبض على مختطفي عامل من محطة وقود بمنطقة حائل، حيث تم القبض عليهم في وقت قياسي.

وبحسب ما ذكره المستشار الإعلامي  عبد الله العريفج على حسابه في تويتر، فقد تم القبض عليهم بحائل، حيث نقل عن مصادره قائلاً :” القبض على مختطفي عامل محطة الوقود في حائل في وقت قياسي يوم أمس الثلاثاء”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، والذي أظهر لحظة اختطاف عامل من محطة  وقود.

وبحسب ما تم تداوله فقد ذكر رواد مواقع التواصل أن الفيديو يظهر خطف عامل محطة وقود داخل مركبة في وضح النهار بإحدى مدن المملكة.

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