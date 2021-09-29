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«فيديو متداول» خطف عامل محطة بنزين داخل مركبة في وضح النهار

«فيديو متداول» خطف عامل محطة بنزين داخل مركبة في وضح النهار
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، والذي يظهر لحظة اختطاف عامل من محطة  وقود.

وبحسب ما تم تداوله فقد ذكر رواد مواقع التواصل أن الفيديو يظهر خطف عامل محطة بنزين داخل مركبة في وضح النهار بإحدى مدن المملكة.

وعلق المستشار الإعلامي عبد الله العريفج على مقطع الفيديو بالقول : ” منحرفان حراميان لا يمثلان سوى نفسيهما! ولا أظن أن من يقدم على مثل هذه الأفعال الإجرامية، إلا وقد غرق في مستنقع “الكبتاغون”.

ولم يتم تحديد هوية من قام بخطف العامل ولا محطة الوقود، إضافة إلى المكان الذي تمت فيه الواقعة.

هذا ولم يتسنّ لتواصل التحقق من صحة الفيديو ووقت ووقوع الجريمة.

 

 

 

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