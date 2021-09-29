قتلى وعشرات المصابين من المستوطنين شمال فلسطين المحتلة  (فيديو وصور)

تواصل- وكالات:

لقي 5 مستوطنين مصرعهم، كما أصيب 53 آخرون على الأقل بجراح متفاوتة، مساء اليوم الأربعاء، جراء تعرضهم لحادث سير.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال، فإن الحادث وقع بين حافلة ركاب أقلت 40 مستوطنًا على الأقل وبين شاحنة صغيرة ومركبات خاصة، قرب بلدة حرفيش في الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة.

وأفادت أن من بين المصابين ثلاثة وصفت حالتهم بـ”الحرجة”، بينهم سائق مركبة خاصة واثنان من ركاب الحافلة.

بينما ذكرت القناة 20 العبرية أنه تحت بند سمح بالنشر أن معظم ضحايا حادث الحافلة في الشمال هم من أعضاء حركة بني عكيفا الصهيونية .