«الخضيري» يكشف عن طريقة صحية لتناول التمر مع القهوة العربية

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كشف أستاذ علم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، عن طريقة صحية تجنب محبي تناول التمر مع القهوة العربية ، ارتفاع نسبة السكر بالدم.
وقال “الخضيري” عبر حسابه بموقع “تويتر”: ”لمن اعتاد تناول تمرة مع كل رشفة قهوة عربية؛ يمكنك تقليل كمية التمر وأنت تتناول نفس العدد تقريباً مع القهوة بتقسيم التمرة الواحدة إلى ٤ أو ٥ شرائح صغيرة وبذلك تتعود على تقليل كمية التمر”.
وأشار إلى أن هذه الطريقة كانت مفيدة جداً لمرضى السكري.
لمن اعتاد تناول تمرة مع كل رشفة قهوةعربية؛ يمكنك تقليل كمية التمر وانت تتناول نفس العدد تقريباً مع القهوة بتقسيم التمرة الواحدة الى ٤ او ٥ شرائح صغيرة وبذلك تتعود على تقليل كمية التمر؛ بتناولك لنفس العدد ؛ شريحة تمر صغيرة مع كل رشفة قهوة ( جربوها وقد نجحت مع كثير من مرضى السكر)pic.twitter.com/oRjVvXyPm9
— أ.د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy)September 29, 2021