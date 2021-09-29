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«الخضيري» يكشف عن طريقة صحية لتناول التمر مع القهوة العربية

«الخضيري» يكشف عن طريقة صحية لتناول التمر مع القهوة العربية
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تواصل – فريق التحرير:

كشف أستاذ علم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، عن طريقة صحية تجنب محبي تناول التمر مع القهوة العربية ، ارتفاع نسبة السكر بالدم.

وقال “الخضيري” عبر حسابه بموقع “تويتر”: ”لمن اعتاد تناول تمرة مع كل رشفة قهوة عربية؛ يمكنك تقليل كمية التمر وأنت تتناول نفس العدد تقريباً مع القهوة بتقسيم التمرة الواحدة إلى ٤ أو ٥ شرائح صغيرة وبذلك تتعود على تقليل كمية التمر”.

وأشار إلى أن هذه الطريقة كانت مفيدة جداً لمرضى السكري.

 

 

 

 

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