الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مصر ترفع حالة الاستنفار العام.. ماذا يحدث؟

مصر ترفع حالة الاستنفار العام.. ماذا يحدث؟
0

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري في مصر رفع حالة الاستنفار العام المفروضة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول.

وقالت الوزارة، في بيان لها، عُقد الاجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، لمناقشة الإجراءات المتبعة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول.

وشدد الوزير على أهمية المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول القائمة، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية الجاري تنفيذها حاليا، ورفع حالة الاستنفار العام بجميع أجهزة وقطاعات الوزارة.

كما وجه بضرورة متابعة جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية جميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أية إزدحامات في المجاري المائية.

وقال الوزير إن هناك متابعة لحظية لمعدلات سقوط الأمطار في منابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، لافتا إلى أنه تبين أن معدلات سقوط الأمطار أعلى من المتوسط حتى الآن على منابع النيل.

مواد ذات صلة

«الغذاء والدواء» تفوز بجائزة التميز الحكومي العربي

«الغذاء والدواء» تفوز بجائزة التميز الحكومي العربي

هشم رأسها بمطرقة.. عامل يقتل زوجته ويحرق المنزل لإخفاء الجريمة

هشم رأسها بمطرقة.. عامل يقتل زوجته ويحرق المنزل لإخفاء الجريمة

تضرر 300 ألف سوداني جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات

تضرر 300 ألف سوداني جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات

خلال تفقده لآثار الأمطار.. أمير جازان لأحد المسؤولين: استغلوا الإمكانات الموجودة ولا تنتظروا الاعتمادات (فيديو)

خلال تفقده لآثار الأمطار.. أمير جازان لأحد المسؤولين: استغلوا الإمكانات الموجودة ولا تنتظروا الاعتمادات (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة