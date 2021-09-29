مصر ترفع حالة الاستنفار العام.. ماذا يحدث؟

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري في مصر رفع حالة الاستنفار العام المفروضة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول.

وقالت الوزارة، في بيان لها، عُقد الاجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، لمناقشة الإجراءات المتبعة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول.

وشدد الوزير على أهمية المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول القائمة، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية الجاري تنفيذها حاليا، ورفع حالة الاستنفار العام بجميع أجهزة وقطاعات الوزارة.

كما وجه بضرورة متابعة جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية جميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أية إزدحامات في المجاري المائية.

وقال الوزير إن هناك متابعة لحظية لمعدلات سقوط الأمطار في منابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، لافتا إلى أنه تبين أن معدلات سقوط الأمطار أعلى من المتوسط حتى الآن على منابع النيل.