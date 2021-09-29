وظائف إدارية شاغرة بشركة «تطوير» للخدمات التعليمية

تواصل- فريق التحرير:
أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية، اليوم الأربعاء، عن عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn)، توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، بمقر الشركة بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة:
1-أخصائي تسويق المحتوى.
(Content Marketing Specialist)
– درجة البكالوريوس في التسويق أو اللغة الإنجليزية أو الصحافة أو العلاقات العامة أو الاتصالات.
– ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة في تسويق المحتوى ومجالات ذات صلة.
– إجادة إنشاء محتوى باللغتين العربية والإنجليزية.
– الابتكار في إنشاء مفاهيم التسويق.
– معرفة المجالات الرئيسية للتسويق (تحسين محركات البحث ، ووسائل التواصل الاجتماعي ، وتسويق المحتوى ، والتسويق عبر البريد الإلكتروني).
2-مدير المنتج.
(Product Manager)
– درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة؛ مع التميز الأكاديمي.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات منها 2 سنوات في إدارة المنتج و / أو تحليل الأعمال.
– تفكير استراتيجي ممتاز وفهم لأبحاث الأعمال التجارية والتحليل.
– المهارات الكمية والتحليلية.
– مهارات الاتصال الفعال كتابيًا ولفظيًا.
– مهارات قوية في كتابة العروض التقديمية في PowerPoint و Word.
3-أخصائي التحصيلات.
(Collections Specialist)
– درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال.
– دقيقة من تجربة التجميع أو ما شابه ذلك.
– التواصل الفعال.
– معرفة إجراءات الفوترة وطرق التحصيل المختلفة.
– معرفة متقدمة ببرنامج Excel.
4-محلل مالي.
(Financial Analyst)
– درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال.
– خبرة لا تقل عن سنتين في التحليل المالي.
– مهارات تحليلية.
– القدرة على عرض البيانات المالية باستخدام تقارير ورسومات مفصلة.
– معرفة متقدمة ببرنامجي Excel و PowerPoint.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
التقديم:
– للاطلاع على الوصف الوظيفي والمتطلبات والتقديم عبر موقع (LinkedIn):
1-أخصائي تسويق المحتوى:
– (اضغط هنا)
2-مدير المنتج:
– (اضغط هنا)
3-أخصائي التحصيلات:
– (اضغط هنا)
4 –محلل مالي:
– (اضغط هنا)