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وظائف إدارية شاغرة بشركة «تطوير» للخدمات التعليمية

وظائف إدارية شاغرة بشركة «تطوير» للخدمات التعليمية
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية، اليوم الأربعاء، عن عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn)، توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، بمقر الشركة بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

 

1-أخصائي تسويق المحتوى.

(Content Marketing Specialist)

– درجة البكالوريوس في التسويق أو اللغة الإنجليزية أو الصحافة أو العلاقات العامة أو الاتصالات.

– ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة في تسويق المحتوى ومجالات ذات صلة.

– إجادة إنشاء محتوى باللغتين العربية والإنجليزية.

– الابتكار في إنشاء مفاهيم التسويق.

– معرفة المجالات الرئيسية للتسويق (تحسين محركات البحث ، ووسائل التواصل الاجتماعي ، وتسويق المحتوى ، والتسويق عبر البريد الإلكتروني).

2-مدير المنتج.

(Product Manager)

– درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة؛ مع التميز الأكاديمي.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات منها 2 سنوات في إدارة المنتج و / أو تحليل الأعمال.

– تفكير استراتيجي ممتاز وفهم لأبحاث الأعمال التجارية والتحليل.

– المهارات الكمية والتحليلية.

– مهارات الاتصال الفعال كتابيًا ولفظيًا.

– مهارات قوية في كتابة العروض التقديمية في PowerPoint و Word.

3-أخصائي التحصيلات.

(Collections Specialist)

– درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال.

– دقيقة من تجربة التجميع أو ما شابه ذلك.

– التواصل الفعال.

– معرفة إجراءات الفوترة وطرق التحصيل المختلفة.

– معرفة متقدمة ببرنامج Excel.

4-محلل مالي.

(Financial Analyst)

– درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال.

– خبرة لا تقل عن سنتين في التحليل المالي.

– مهارات تحليلية.

– القدرة على عرض البيانات المالية باستخدام تقارير ورسومات مفصلة.

– معرفة متقدمة ببرنامجي Excel و PowerPoint.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

التقديم:

– للاطلاع على الوصف الوظيفي والمتطلبات والتقديم عبر موقع (LinkedIn):

1-أخصائي تسويق المحتوى:

– (اضغط هنا)

2-مدير المنتج:

– (اضغط هنا)

3-أخصائي التحصيلات:

– (اضغط هنا)

 4 –محلل مالي:

– (اضغط هنا)

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