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مشاهد صادمة من بطحاء الرياض.. و«الإخبارية» تمتنع عن بث التقرير لهذا السبب (فيديو)

مشاهد صادمة من بطحاء الرياض.. و«الإخبارية» تمتنع عن بث التقرير لهذا السبب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

بثت قناة “الإخبارية”، لقطات من تقرير مصور تضمن مشاهد من داخل حي البطحاء في الرياض وثقت من خلالها حالة الإهمال وتدني مستوى النظافة في العديد من المحلات.

إعداد التقرير جاء بعد 100 يوم من رصد المخالفات عبر مراسل القناة عبد الله الرويس ومازال الوضع في البطحاء كما هو بل تطور الوضع إلى الأسوأ.

وامتنعت الإخبارية عن بث تقرير الجولة الميدانية وعلقت على ذلك بقولها “من شدة السوء تمتنع الإخبارية عن بث تقرير الجولة الميدانية”.

وأضاف لعل عدم بث التقرير يرسل رسالة للجهات المسؤولة لتصحح الوضع بحي البطحاء بقلب مدينة الرياض.

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