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أهالي عسير ينظمون مسيرة احتفالية ابتهاجًا بإطلاق «قمم وشيم» مساء اليوم 

أهالي عسير ينظمون مسيرة احتفالية ابتهاجًا بإطلاق «قمم وشيم» مساء اليوم 
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تواصل – أحمد علي المحلي: 

يحتفل المواطنون في منطقة عسير ،اليوم الاربعاء، ابتهاجاً بإطلاق القيادة لإستراتيجية تطوير ⁧‫عسير “قمم وشيم”‬⁩، في تمام الساعة السابعة مساءً بإطفاء إضاءات الشوارع لمدة (10) دقائق، ثم إعادة إضاءتها مع انطلاق مسيرة احتفالية لشكر القيادة ، تبدأ من دوار الملك فيصل مصحوبة بالألعاب النارية والبالونات المضيئة.

وأطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، استراتيجية تطوير منطقة عسير تحت شعار “قمم وشيم”، التي تهدف إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة وغير مسبوقة للمنطقة، بضخ 50 مليار ريال عبر استثمارات متنوعة؛ لتمويل المشروعات الحيوية، وتطوير مناطق الجذب السياحي على قمم عسير الشامخة.

وتهدف استراتيجية عسير إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام، تستقطب أكثر من 10 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها بحلول عام 2030، وذلك باستغلال المقومات السياحية الهائلة في المنطقة التي سَتُستثمَر من خلال مشروعات سياحية نوعية؛ لإبراز قممها الشامخة إلى جانب التنوّع الجغرافي والطبيعي فيها، وكشف الثراء الثقافي والتراثي لها.

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