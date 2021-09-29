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«البيئة» تطلق خدمات الحصول على تراخيص زراعة المحاصيل والحبوب

«البيئة» تطلق خدمات الحصول على تراخيص زراعة المحاصيل والحبوب
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تواصل– فريق التحرير:

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إطلاقها خدمات الحصول على تراخيص زراعة المحاصيل والحبوب في المزارع بشكل إلكتروني، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، بهدف تحسين تجربة المستفيدين والتيسير عليهم في الحصول على الخدمات.

وأوضحت الوزارة أن الخدمات الجديدة تتضمن الحصول على تراخيص لزراعة الحبوب والأعناب، وتراخيص لزراعة المحاصيل الدائمة وغير الدائمة، وكذلك زراعة الثمار الزيتية، إضافة إلى أنشطة أخرى تتضمن العمل على الإكثار من زراعة العديد من النباتات.

وأشارت البيئة إلى إمكانية الاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول إلى البوابة الإلكترونية للوزارة، ثم الدخول إلى الخدمات الإلكترونية، ومنها إلى قطاع الزراعة، لافتةً النظر إلى أن المستفيدين من الخدمات الجديدة هم الأفراد وقطاع الأعمال.

يُذكر أن الخدمات الإلكترونية المقدَّمة لمستفيدي وزارة البيئة والمياه والزراعة، تأتي في إطار سعيها المتواصل للتحول الرقمي في جميع خدماتها؛ وذلك بهدف تسهيل طلبها من قبل المستفيدين، وتوفير الوقت والجهد عليهم عبر تقليل زيارة فروع ومكاتب الوزارة، بالإضافة إلى التقليل من العمل الورقي.

 

 

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