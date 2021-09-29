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تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم.. 6 مليارات ريال تداولات

تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم.. 6 مليارات ريال تداولات
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تواصل – واس :

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم مرتفعًا 1.24 نقطة ليقفل عند مستوى 11383.65 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 180 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 200 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 86 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عسير، والعبداللطيف، وجبسكو، ومعادن، والمجموعة السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تكافل الراجحي، ومبكو، وإعمار، والمتحدة للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 3.08% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، وإعمار، وعسير هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسابك, وعسير، كيان السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 8.44 نقطة ليقفل عند مستوى 23909.68 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 42 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 460 ألف سهم تقاسمتها 1920 صفقة.

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