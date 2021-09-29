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ضبط 6 مقيمين باكستانيين ارتكبوا 15 حادثة جنائية بالرياض

ضبط 6 مقيمين باكستانيين ارتكبوا 15 حادثة جنائية بالرياض
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تواصل – واس:

أعلنت شرطة منطقة الرياض، عن القبض على 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية ارتكبوا 15 حادثة جنائية.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، ارتكبوا 15 حادثة جنائية، تمثلت في اقتحام المستودعات ومقارّ الشركات والاستيلاء على ما تحويه من أموال وممتلكات.

وأوضح أنه قد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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