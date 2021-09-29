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هل المخالفات المرورية تمنع المواطن من السفر خارج البلاد؟.. «الجوازات» تجيب

هل المخالفات المرورية تمنع المواطن من السفر خارج البلاد؟.. «الجوازات» تجيب
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تواصل – فريق التحرير:

ردت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، على استفسار بشأن تسبب المخالفات المرورية للمواطن في المنع من السفر.

وأكدت الجوازات عبر حسابها بتويتر، أن المخالفات المرورية للمواطن لا تمنع من السفر طالما لا يوجد عليك منع من السفر.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور، كانت قد حددت الخطوات المطلوبة لتجديد رخصة السيارة في حالة وجود مخالفات على مالكها.

وذكرت إدارة المرور أن المستفيد في تلك الحالة عليه سداد الرسوم والمخالفات، والفحص الفني والتأمين، ويمكنه تجديدها عن طريق الحساب الخاص به في بوابة أبشر.

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