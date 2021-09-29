«زائر سري» خطة مبتكرة تطيح بطبيبة وافدة تجري عمليات إجهاض بالطائف (صور)

تواصل – فريق التحرير:

كشف كمين محكم نفذه زائر سري بالتنسيق بين وزارة الصحة والجهات الأمنية، طبيبة وافدة تجري عمليات إجهاض داخل عيادتها في أحد المستوصفات بمحافظة الطائف.

وتلقت الجهات الأمنية معلومات عن قيام طبيبة بإجراء عمليات إجهاض في عيادتها بمجمع طبي شهير، وسط بيئة تفتقر للاشتراطات الطبية والصحية، بحسب “عكاظ”.

وقد جرى التنسيق بين الجهات الأمنية ووزارة الصحة ليقوم الزائر السري بمفاوضة الطبيبة والاتفاق معها على إجراء عملية إجهاض، لتنجح الجهات الأمنية في ضبط الطبيبة المخالفة.

كما جرى إحالة الطبيبة لجهة الاختصاص كما أحيل المستوصف إلى لجنة النظر في مخالفة المؤسسات الصحية الخاصة، حيث ضبط في الموقع مواد طبية منتهية الصلاحية ومواد أخرى مساعدة على الإجهاض.