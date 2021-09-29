تأخير 5 رحلات جوية بسبب “سلحفاة” في هذه الدولة

تواصل – فريق التحرير

تسببت سلحفاة في تأخير 5 رحلات جوية بمطار طوكيو، حيث اضطرت قوات أمن المطار، لتأجيل عدة رحلات، بعدما قررت سلحفاة السير على المدرج.

وكان الحادث قد وقع في مطار ناريتا الدولي بطوكيو صباح الجمعة، عندما شوهدت سلحفاة تسير ببطء على مدرج المطار.

وذكرت صحيفة «إندبندنت» أنه حين كانت إحدى الرحلات على وشك الإقلاع، طالب الطيار باستدعاء مراقبة الحركة الجوية.

وبحسب الصحيفة فإنه يعتقد أن السلحفاة جاءت من بركة في المطار على بعد حوالي 100 متر.

وقد تمت إزالة السلحفاة التي يبلغ وزنها حوالي 2.1 كيلوغرام وطولها 30 سنتيمترا، حيث أطلقت عملية بحث في منطقة المدرج بالكامل التي تبلغ مساحتها 4000 متر.

وتسببت جهود البحث في توقف الإقلاع لمدة 12 دقيقة وتأخير خمس رحلات جوية.