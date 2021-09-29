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فتاة تدهس مُسنا بمحافظة صامطة.. والأهالي يطالبون بالحماية

فتاة تدهس مُسنا بمحافظة صامطة.. والأهالي يطالبون بالحماية
تعبيرية
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تواصل – فريق التحرير:

لقي مسن حتفه دهسا، بعد اصطدامه بمركبة تقودها فتاة، في قرية الجرادية التابعة لمحافظة صامطة.

وبحسب ما نشره حساب جازان الآن على تويتر، فإنه عند قطع المسن الطريق للجانب الآخر، اصطدم بمركبة تقودها فتاة.

وطالب الأهالي ورواد تويتر، بضرورة اتخاذ إجراءات وقائية لمنع تكرار الحادث.

وطالب أحدهم بضرورة اتخاذ إجراءات للحد من القيادة المتهورة داخل الأحياء، بوضع كاميرات ساهر أو الأفضل والأوفر ماديا وضع مطبات صناعية.

وقد شهد هذا الطريق عدة حالات دهس خلال الأعوام الماضية، ويعتبر شريان المحافظات والقرى الجنوبية بمنطقة جازان، حيث يشهد كثافة مرور عالية.

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