أزمة وقود في بريطانيا.. سائق يهاجم آخر بسلاح أبيض أمام محطة (فيديو)

تواصل – وكالات:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمشاجرة بين سائقين بسبب التزاحم على التزود بالوقود أمام إحدى المحطات بإنجلترا.

وأظهر الفيديو أحد السائقين وقد ترجل من سيارته وتوجه نحو سيارة الآخر الذي كان يريد أخذ مكان ، حيث هدده بسلاح أبيض. وفقاً للعربية نت.

كما قام الرجل بالطرق على سيارته أكثر من مرة، حتى أجبره على العودة إلى مكانه في الطابور مرة أخرى.

جدير بالذكر أن الوقود متوافر في بريطانيا، إلا أنها تعاني من نقص مقداره 100 ألف سائق شاحنة لنقله إلى المحطات، لأن عشرات آلاف السائقين هم أجانب عادوا إلى دولهم بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولم يملأ الفراغ أحد من بعدهم.