منعوها من التصويت بسبب حجابها.. قصة صمود «فتاة مسلمة» في ألمانيا

تواصل- وكالات:

لم تستسلم مواطنة ألمانية لقرار منعها من التصويت في الانتخابات الأخيرة بسبب ارتدائها الحجاب.

وفي التفاصيل التي ذكرتها الإذاعة الألمانية فإن الفتاة، توجهت رفقة صديقتها لأحد مراكز الاقتراع بمدينتها، لكنها تفاجأت بمنعها من التصويت بدعوى مخالفتها لقانون منع غطاء الوجه.

وأضافت أنه تم إبلاغها أن من يصوت عليه أن تكون ملامح وجهه ظاهرة وهو أمر لا ينطبق عليها بسبب ارتداءها للحجاب والكمامة.

وقد أصيبت الفتاة البالغة من العمر 21 عاما، بالذهول قائلة: “لم أعرف ماذا أفعل”.

إصرار الفتاة وبدعم من صديقتها ظلت الشابة متشبثة بحقها في التصويت ما دفع المشرفين على مكتب التصويت للبحث أكثر في قانون حظر غطاء الوجه ، حيث أخبروا المسؤولين في البلدية بالواقعة.

وقد جاء الجواب بأن السيدة يسمح لها بالتصويت حتى ولو كانت ترتدي الحجاب أو غطاء الرأس لأن قانون منع غطاء الوجه يحظر الغطاء الكامل للوجه.

وتضيف الفتاة: لقد دار في ذهني طيلة الوقت هذا السؤال: “كم عدد السيدات المحجبات اللواتي ربما منعن من التصويت لأنهن لم يتشبثن بموقفهن مثل ما فعلت”؟

وفي تفاصيل الواقعة أيضا أن الفتاة الشابة، أقدمت على نشر قصتها على وسائل التواصل الاجتماعي حتى تتمكن النساء من معرفة أن لهن الحق في التصويت بالحجاب.

إصرار الفتاة وتمسكها بحقها وارتداء حجابها، أدى إلى دخول المسؤولون في مدينة بيرغهايم على الخط، مؤكدين أن الأمر يتعلق بسوء فهم ولا علاقة له بتاتا بخلفية عنصرية.